Лидер Massive Attack показал сделанные им в Киеве фотографии

Роберта Дель Ная привлекли киевский ЦУМ, музей Золотые ворота, фарфоровые фигурки, продающиеся на Андреевском спуске, и памятник Михаилу Булгакову

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Лидер британской группы Massive Attack, которая выступила в Киеве 26 июля на фестивале UPark, опубликовал в своем Instagram фотографии, сделанные на улицах украинской столицы.

Роберта Дель Ная привлекли киевский ЦУМ, музей Золотые ворота, фарфоровые фигурки, продающиеся на Андреевском спуске, и памятник Михаилу Булгакову. Также он сделал несколько снимков в аэропорту Борисполь.

25-26 июля на стадионе Динамо им. Лобановского прошел UPark Festival 2018. На фестивале выступили Gorillaz, Massive Attack, Bonobo, Tove Lo, Young Fathers, Kaleo, ONUKA, YUKO.