Первый день Atlas Weekend установил рекорд: фото, видео

День открытия самого ожидаемого фестиваля лета посетили 154 тысячи человек

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В день открытия самый ожидаемый музыкальный фестиваль лета, Atlas Weekend-2018, посетили 154 тысячи человек. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"С гордостью сообщаем, что вчера мы побили рекорд посещаемости фестиваля! 3 июля Atlas Weekend 2018 посетили 154 тысячи человек", - сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба Atlas Weekend

В этот день вход был бесплатным для всех посетителей. Расходы взяла на себя столичная власть.

Главным гостем дня был певец Олег Винник. Кроме него на сценах фестиваля выступали такие известные артисты как Даша Суворова, Alyosha, Alekseev, MONATIK, ВВ, Настя Каменских, MOZGI, Tayanna, Христина Соловій, Карна, Kozak System, СКАЙ и многие другие.

Киевский музыкальный фестиваль Atlas Weekend попал в список лучших фестивалей мира в 2018 году. Рейтинг составило британское издание Gigwise. Британское издание Gigwise отметило "мощность" будущих вечеринок IV фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в Киеве на ВДНГ с 3 по 8 июля.

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