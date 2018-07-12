Пес на America’s Got Talent: зрители не смогли сдержать слез

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Боты:

Оскар растрогал зал и прошел в следующий этап шоу

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Золотистый ретривер по кличке Оскар выступил на американском конкурсе талантов America’s Got Talent. Его пение так впечатлило членов жюри, что они пропустили собаку в следующий этап шоу.

Видео появилось на официальном канале проекта. Пес спел под аккомпанемент пианино, на котором играла его хозяйка Пэм. Всего за несколько секунд Оскар стал любимцем публики. Пение собаки так растрогало зрителей, что в конце номера они начали плакать.

Жюри оценили талант Оскара и пропустили его в следующий этап, однако раскритиковали хозяйку за некачественную работу с клавишами.

Пэм рассказала, что Оскар умеет не только петь, но и держит ноту. Его талант проявился полтора года назад. Тогда женщина играла на пианино, а пес начал ей подпевать. Через полтора года пара стала профессиональным дуэтом.

Ранее в зоопарке в Китае появились динозавры и необычные животные-ангелы. Полюбоваться ними можно в виртуальном зоопарке. Посетители со своего смартфона могут наблюдать за жизнью животных. Полноценную экспозицию планируют закончить до конца 2018 года.

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Теги: конкурс, пес, песня, America’s Got Talent
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