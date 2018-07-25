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Первая студийная демо-запись будет продана на аукционе в Британии

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Первая известная студийная запись будущего известного поп-экспериментатора Дэвида Боуи, а тогда еще 16-летнего Дэвида Джонса, выставлена на аукцион. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно сообщению, на демо-записи 1963 года Боуи исполняет песню I Never Dreamed со своей первой группой The Konrads. Уникальную запись на своем чердаке в старой хлебнице нашел бывший барабанщик группы Дэвид Гедфилд.

Отмечается, что организаторы рассчитывают продать его как минимум за 13 тысяч долларов. 

"В то время у Дэвида не было никакого намерения стать певцом", - сказал Гедфилд. "Его мысли и сердце были сосредоточены на том, чтобы стать саксофонистом мирового класса".

Также сказано, что Боуи играл в The Konrads на саксофоне, но именно для этой записи участники группы решили, что он будет вокалистом. Позже он пел там на бэк-вокале. Звукозаписывающий лейбл Decca Records сначала отклонил демо-запись.

Первая "студийка" вошла в коллекцию памятных вещей относящихся к ранней карьере певца, которую продает английский аукцион Omega Auctions.

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Напомним, Дэвид Боуи скончался 11 января 2016 года, в возрасте 69 лет, после 18-ти месяцев борьбы с раком.

Боуи получил широкую известность в начале 1970-х годов благодаря своим музыкальным экспериментам, в частности песне Space Oddity, выпущенной в 1969 году. В 1975-м он приобрел крупный успех в США, сотрудничал с Джоном Ленноном и группой Queen.

В 1990-х и 2000-х годах он продолжал активно экспериментировать в музыкальных жанрах, играя в стилях белый соул, индастриал, AOR и джангл. Также Боуи активно снимался в кино. 

6 февраля 2017 года Falcon Heavy успешно запустила ракету-носитель с автомобилем Илона Маска - красным Tesla Roadster, на борту которого играла песня Дэвида Боуи Space Oddity.

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Теги: аукцион, песня, молодой девид боуи, дэвид боуи
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