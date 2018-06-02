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02.06.2018, 01:10

В Польше 40% урожая пропадет из-за нехватки украинцев - фермеры

В Польше 40% урожая пропадет из-за нехватки украинцев - фермеры - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов заявили, что ждут от правительства разрешения украинцам работать "по безвизу"

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Польские фермеры могут потерять до 40% урожая клубники из-за нехватки рабочих из Украины, которые испитывают трудности с пересечением границы. Об этом заявил президент польской Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов, передает Польское радио.

По словам Анджея Гайовничка, не только урожай клубники, но также вишни и малины находятся под угрозой в связи с изменениями в административно-правовых нормах.

Он добавил, что работники из Украины очень долго ждут визы, а на основе биометрических паспортов их не пускают в Польшу, так как Таможенная служба на основе этих документов может пустить только туристов.

"Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также в течение трех месяцев, могут работать. Польской экономике это очень помогло бы", - убеждает он.

Отмечается, что фермеры обращаются к таможенным службам либеральнее относиться к работникам из Украины и ожидают, что правительство изменит правила.

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Теги: сбор урожая, польша, заробитчане, безвиз, рабочие, урожай, сбор клубники, клубника, урожай клубники, украинские рабочие, работники
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