В Польше 40% урожая пропадет из-за нехватки украинцев - фермеры

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов заявили, что ждут от правительства разрешения украинцам работать "по безвизу"

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Польские фермеры могут потерять до 40% урожая клубники из-за нехватки рабочих из Украины, которые испитывают трудности с пересечением границы. Об этом заявил президент польской Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов, передает Польское радио.

По словам Анджея Гайовничка, не только урожай клубники, но также вишни и малины находятся под угрозой в связи с изменениями в административно-правовых нормах.

Он добавил, что работники из Украины очень долго ждут визы, а на основе биометрических паспортов их не пускают в Польшу, так как Таможенная служба на основе этих документов может пустить только туристов.

"Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также в течение трех месяцев, могут работать. Польской экономике это очень помогло бы", - убеждает он.

Отмечается, что фермеры обращаются к таможенным службам либеральнее относиться к работникам из Украины и ожидают, что правительство изменит правила.