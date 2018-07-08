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08.07.2018, 13:11

Украинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian ID

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Украинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian ID
Украинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian ID
Украинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian IDУкраинский Давос: фоторепортаж форума в Каневе Ukrainian ID

Форум Ukrainian ID - это украинский Давос, аналог международного экономического форума, который ежегодно проходит в Швейцарии, сказали организаторы

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В Каневе вчера, 7 июля, состоялся первый международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID.

Тема этого года: "План на завтра: стратегия успешной страны". Форум проходил на территории музея Тараса Шевченко, передает корреспондент LIGA.net.

Он состоял он из пяти панелей – экономика, безопасность, общество, культура и технологии. 

Как отметили организаторы, этот форум – своего рода украинский Давос, аналог международного экономического форума, который ежегодно проходит в Швейцарии.

"Зимой – международный форум в Давосе, а летом – форум в Каневе", - сказала организатор Наталья Заболотная.

"Ценность этого форума еще и в том, что он прокладывает мост между пророком-легендой Тарасом Шевченко и современностью", - отметил во время церемонии открытия форума посол Канады в Украине Роман Ващук, добавив, что место проведения – Канев – имеет символическое значение.

В дискуссиях принимали участие экс-посол США в Украине, глава Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст, бывший министр финансов Украины Наталья Яресько, гендиректор группы компаний Лига Дмитрий Бондаренко, глава Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков, главы горсовета и облсовета Черкасс Игорь Ренькас и Юрий Ткаченко, министр образования Лилия Гриневич, посол Канады в Украине Роман Ващук и другие представители политикума, бизнеса и культуры.

Международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID присудил премию украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который незаконно удерживается в российской тюрьме,

LIGA.net - информационный партнер форума

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: форум, Канев
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