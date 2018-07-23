Минздрав расширил перечень программы Доступные лекарства

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В обновленный список вошел 261 препарат

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Министерство здравоохранения утвердило предварительный реестр препаратов правительственной программы "Доступные лекарства", которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой будут получать в аптеках по рецепту врача уже в следующем месяце. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В обновленный перечень вошел 261 препарат от 46 производителей. В списке представлены 18 украинских производителей и 28 иностранных (Приказ МЗ Украины от 23.07.18 №1367).

Также отмечается, что сейчас определяется точное количество препаратов, которые будут полностью бесплатными для пациентов. 35 препаратов уже согласованы и точно попадают в новый реестр, а еще 30 - могут добавиться, если в течение 5 дней производители пересмотрят свои ценовые предложения.

В Минздраве напомнили что реестр лекарств, стоимость которых возмещается государством по правительственной программе "Доступные лекарства" пересматривается два раза в год - в январе и июле.

17 июля сообщалось, что декларации о выборе врача сократили до одной страницы и больше не требуют от пациента копии документов.