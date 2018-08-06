Супрун ответила, работает ли гомеопатия

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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В некоторых случаях, по словам министра, лечение гомеопатическими средствами опасно для жизни

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун категорически настаивает, что гомеопатические средства совершенно неэффективны, более того – по ее мнению, в некоторых случаях лечение такими средствами опасно для жизни. Об этом Супрун написала в своем Facebook.

"Обещали, что будем писать о гомеопатии, пока в комментариях не прекратятся споры о ее эффективности. Обещание выполняем", - написала Супрун.

По ее словам, "ни одно должное научное исследование не смогло доказать, что гомеопатические препараты действительно работают".

Несмотря на это, люди продолжают использовать сомнительные методы. Чаще всего, по данным министра, гомеопатией лечат простуду, мигрень или депрессию. Но самое страшное, когда люди пытаются лечить подобными средствами серьезные хронические или онкологические заболевания.

"Отказываться от действенной и доказательной медицины при наличии серьезных заболеваний - опасно для жизни… Отказ от доказательной медицины в пользу альтернативных методов во многих случаях имеет даже летальный исход", - написала Супрун.

По ее данным, люди с онкологическими заболеваниями, которые лечились гомеопатией, умирали с вдвое большей вероятностью, чем те, которые не принимали такие лекарства вообще. Супрун говорит, это связано с тем, что выбравшие гомеопатию люди отказываются от действительно эффективной терапии.

Министр отметила, что при этом доходы от продажи гомеопатических средств измеряются миллиардами долларов ежегодно.

Супрун также подчеркнула, что Минздрав не закупает гомеопатию за счет налогоплательщиков.