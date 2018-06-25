Атака на ромов: подозреваемые - члены "Трезвой и злой молодежи"

Подозреваемые в нападении на лагерь ромов во Львове признали, что являются членами незарегистрированной организации "Трезвая и злая молодежь". Об этом сообщила старший инспектор управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская, передает Громадське.
Восемь человек, которым вручили подозрение, идентифицируют себя как члены "Трезвой и злой молодежи".
Около полуночи 23 июня неизвестные напали на лагерь представителей ромской национальности в Трускавецком районе на окраине Львова.
Сотрудники Национальной полиции задержали всех злоумышленников.
24 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц, которые совершили нападение на поселения ромов.