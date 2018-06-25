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25.06.2018, 07:30

Атака на ромов: подозреваемые - члены "Трезвой и злой молодежи"

Атака на ромов: подозреваемые - члены "Трезвой и злой молодежи" - Фото
Фото: Игорь Зинкевич/Facebook

Восемь человек, которым вручили подозрение, идентифицируют себя как члены организации "Трезвая и злая молодежь"

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Подозреваемые в нападении на лагерь ромов во Львове признали, что являются членами незарегистрированной организации "Трезвая и злая молодежь". Об этом сообщила старший инспектор управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская, передает Громадське

Восемь человек, которым вручили подозрение, идентифицируют себя как члены "Трезвой и злой молодежи". 

Около полуночи 23 июня неизвестные напали на лагерь представителей ромской национальности в Трускавецком районе на окраине Львова.

Сотрудники Национальной полиции задержали всех злоумышленников.

24 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц, которые совершили нападение на поселения ромов.

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Теги: подозреваемые, ромы, атака на лагерь ромов, "Трезвая и злая молодежь"
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