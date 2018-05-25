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25.05.2018, 16:10

Атака на Стерненко: полиция изучит записи камер видеонаблюдения

Атака на Стерненко: полиция изучит записи камер видеонаблюдения - Фото
Сергей Стерненко (фото - Facebook)

Факт нанесения Стерненко смертельных ранений нападавшему требует объективного рассмотрения

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Полиция Одессы изымает записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать события вечера 24 мая, когда экс-лидер одесского отделения Правого сектора Сергей Стерненко убил напавшего на него человека. Об этом сообщил в Facebook советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

Форостяк заверил, что полиция не будет ничего скрывать, журналисты и общество получат информацию, которая не является тайной следствия.

По его словам, несмотря на показания лиц-участников инцидента, рассматриваются все возможные версии событий: от бытового конфликта или ограбления до умышленного нападения по политическим мотивам.

Форостяк добавил, что факт нанесения Стерненко смертельных ранений нападавшему требует объективного рассмотрения. Объяснений Стерненко для этого недостаточно.

Нельзя игнорировать, что человека оставили в беспомощном состоянии, истекающим кровью, и никто не пытался выяснить его состояние или оказать помощь.

Форостяк сообщил, что погибший был 1989 года рождения, служил в 25-й аэромобильной бригаде.

25 мая Стерненко рассказал, что на него совершили нападение поздно вечером в Одессе. В ходе столкновения экс-руководитель Правого сектора получил ножевое ранение в руку. На месте происшествия полицейские обнаружили тело вероятного нападающего с колото-резаными ранами живота. Вскоре полиция Одесской области установила местонахождение и задержала второго нападавшего на Стерненко.

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Теги: Сергей Стерненко, правый сектор, одесса, убийство
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