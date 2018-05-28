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28.05.2018, 14:30

Боевики обстреляли Железное: погибла 15-летняя девушка

Боевики обстреляли Железное: погибла 15-летняя девушка - Фото
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Три дня назад Дарья отпраздновала свой день рождения

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В поселке Железный вблизи Торецка Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков погибла 15-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

По данным штаба, девушка получила ранения от разрыва снаряда, находясь во дворе дома.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский уточнил, что девушку звали Дарья, она училась в 9 классе СОШ №7.

Три дня назад Дарья, по словам Жебривского, отпраздновала свой день рождения.

"Ребенок находился во дворе своей бабушки в то время, когда туда прилетел крупнокалиберный снаряд, выпущенный из рашистських позиций", - написал чиновник в Facebook.

21 мая в результате обстрела боевиками жилых районов Зайцево Донецкой области ранения получила 60-летняя местная жительница.

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Теги: обстрел, Донбасс, снаряд, девушка, железное
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