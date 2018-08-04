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04.08.2018, 19:11

Боевики обстреляли полицейских в Марьинке, двое раненых

Боевики обстреляли полицейских в Марьинке, двое раненых - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

Под вражеским огнем оказались полицейские, патрулировавшие жилые кварталы

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4 августа в 10:50 боевики поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований в Донбассе открыли из стрелкового оружия огонь по северо-восточной окраине Марьинки. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Под вражеским огнем оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области из состава объединенных сил, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах.

В результате огневого столкновения двое полицейских получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

В ночь на 4 августа на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское", вероятно вследствие попадания пули, поврежден надувной модуль пункта оказания помощи. В это время в модуле находились три сотрудника 8 государственного пожарно-спасательного отряда главного управления, которые несут круглосуточное дежурство, и пятеро гражданских лиц, в том числе один ребенок.

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Теги: Донбасс, Марьинка, Нацполиция
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