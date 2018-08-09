Боевики снова оставили Луганск без мобильной связи Vodafone

Фото: LIGA.net

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Местные жители рассказали детали о ситуации с мобильной связью оператора Vodafone Ukraine в ОРДЛО

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Во временно оккупированном Луганске сегодня утром пропала мобильная связь оператора Vodafone Ukraine. Об этом сообщили LIGA.net местные жители.

"Связи нет примерно с 07:30, причины – непонятны, как всегда никто ничего не сообщает", - сказала местная жительница Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

По информации источников LIGA.net, боевики таким образом специально вытесняют оператора Vodafone Ukraine. "Делают это специально, чтобы поднять продажи местного Лугакома (местный мобильный оператор, - ред.). "Бюджетникам" запрещают пользоваться на рабочих местах мобильными телефонами, где оператор именно Vodafone Ukraine", - уточнил источник.

Мобильной связи этого оператора также нет в захваченных гибридными войсками РФ городах Антраците и Кадиевке.

Позже стало известно, что связи нет и в Донецке. "Сигнал отсутствует пока", - сказал собеседник.



20 июля 2018 года в Луганске и Донецке пропала мобильная связь Vodafone Ukraine, причиной стал акт вандализма в Славянске.

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