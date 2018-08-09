Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.08.2018, 08:39

Боевики снова оставили Луганск без мобильной связи Vodafone

Боевики снова оставили Луганск без мобильной связи Vodafone - Фото
Фото: LIGA.net

Местные жители рассказали детали о ситуации с мобильной связью оператора Vodafone Ukraine в ОРДЛО

дополнено
Реклама
Реклама

Во временно оккупированном Луганске сегодня утром пропала мобильная связь оператора Vodafone Ukraine. Об этом сообщили LIGA.net местные жители.

"Связи нет примерно с 07:30, причины – непонятны, как всегда никто ничего не сообщает", - сказала местная жительница Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

По информации источников LIGA.net, боевики таким образом специально вытесняют оператора Vodafone Ukraine. "Делают это специально, чтобы поднять продажи местного Лугакома (местный мобильный оператор, - ред.). "Бюджетникам" запрещают пользоваться на рабочих местах мобильными телефонами, где оператор именно Vodafone Ukraine", - уточнил источник.

Мобильной связи этого оператора также нет в захваченных гибридными войсками РФ городах Антраците и Кадиевке.

Позже стало известно, что связи нет и в Донецке. "Сигнал отсутствует пока", - сказал собеседник.

20 июля 2018 года в Луганске и Донецке пропала мобильная связь Vodafone Ukraine, причиной стал акт вандализма в Славянске.

Читайте также: "Жить можно": в Луганске появилась мобильная связь Vodafone

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Vodafone Ukraine, Луганск, мобильная связь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
На пункте пропуска у въезда в Донецк подорвался пограничник
Происшествия На пункте пропуска у въезда в Донецк подорвался пограничник
В Донбассе погиб военный, еще один пропал после боя: сводка ООС
Происшествия В Донбассе погиб военный, еще один пропал после боя: сводка ООС
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 