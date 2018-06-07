Боевики устроили взрыв в Голубовском: пострадали местные жители

Фото: facebook.com

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Российские оккупанты прибегают к подобным преступлениям против мирного населения с целью дискредитации объединенных сил и запугивания граждан

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Сегодня, 7 июня около 10:30, оккупанты устроили взрыв в поселке Голубовское Луганской области на временно оккупированной территории, пострадали местные жители. Об этом говорится в сообщении операции объединенных сил в Facebook.

"В жилом квартале населенного пункта террористы взорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители. Российские оккупанты прибегают к подобным преступлениям против мирного населения с целью дискредитации Объединенных сил и запугивания граждан", - говорится в сводке ООС.

Командование объединенных сил подчеркивает, что принимает все возможные меры для сохранения жизни граждан по обе стороны линии разграничения, не ведет обстрелы мирных населенных пунктов, не размещает позиций подразделений в жилых кварталах и рядом с ними.

"Теракт российско-оккупационных войск в населенном пункте Голубовское является очередным доказательством нарушения норм Международного гуманитарного права и военным преступлением оккупантов против мирного населения", - подчеркивает командование ООС.

За прошлые сутки, 6 июня, силы ООС ликвидировали пять оккупантов, но в боях погибли двое военных - было 25 обстрелов позиций украинских войск.