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06.07.2018, 14:30

Боевики выселили жителей коттеджного городка Донецка - ГУР

Боевики выселили жителей коттеджного городка Донецка - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, инцидент произошел на юго-востоке Донецка

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Боевики выселили местных жителей в одном из коттеджных городков юго-восточного района временно оккупированного Донецка. Об этом сообщает Главное управление Минобороны.

По данным разведки, жители ОРДЛО продолжают страдать от произвола российских оккупационных администраций.

"Оккупантами принудительно выселены из своих домов жители одного из коттеджных городков юго-восточного района Донецкая для расквартирования высшего офицерского состава 1 АК ВС РФ", - отмечается в сообщении.

По информации источников LIGA.net, в захваченном гибридными войсками РФ Луганске пророссийские наемники чаще всего заселялись в частные жилые дома в районе авиацентра и сгорешего здания Эпицентра.

Боевики оставили луганских учителей без полной выплаты отпускных в этом году, а большинство выпускников школ не намерены выезжать за пределы города для поступления в вузы.

Читайте также: "Ждем освобождения". Как выживают луганчане в оккупации

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Теги: боевики, Донецк, наемники
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