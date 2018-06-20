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20.06.2018, 23:17

Бывшего "замминистра спорта Крыма" арестовали на два месяца

Бывшего "замминистра спорта Крыма" арестовали на два месяца - Фото
Наручники, арест, тюрьма

Чиновник оккупантов взят под стражу на 2 месяца

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Днепровский райсуд Киева взял под стражу на два месяца "экс-заместителя министра спорта" оккупированного Крыма. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Чиновник оккупантов взят под стражу на 2 месяца. Днепровский райсуд Киева провел подготовительное заседание по обвинению так называемого "экс-заместителя министра спорта Республики Крым" за совершение государственной измены, написала Сарган.

Следующее судебное заседание назначено на 2 июля.

Прокуратура не называет имени арестованного. Крым.Реалии стало известно, что речь идет о Фарухе Камалове.

5 июня сообщалось, что СБУ завершила досудебное расследование против бывшего так называемого замминистра спорта Крыма – представителя российской оккупационной администрации полуострова, которого подозревают в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК). Ему грозит до 15 лет тюремного заключения. По версии следствия, гражданин Украины на занимаемой "должности" реализовывал госполитику страны-агрессора в области спорта, способствовал популяризации армии РФ и "пророссийского патриотического воспитания" в Крыму, был причастен к "допризывной подготовке" молодых крымчан перед незаконным привлечением их в ряды ВС России. Как утверждают в прокуратуре, вина подозреваемого подтверждена показаниями свидетелей, заключениями судебно-портретной и фоноскопической экспертиз.

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Теги: арест, АР Крым
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