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04.07.2018, 18:50

Дело Хизб ут-Тахрир: мать Примова продолжает голодовку в больнице

Сын и мать Примовы (фото - facebook.com/crimeansolidarity)

У инвалида II группы Раиме Примовой слабость в связи с голодовкой, которая длится в пределах двух недель, для нее голодание смертельно опасно

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Объявившая голодовку Раиме Примова, мать фигуранта севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примова, после доставки в больницу не прекратила протест. Об этом сообщил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, передает Крым.Реалии.

"Сейчас она находится в больнице в Севастополе. У нее слабость в связи с голодовкой, которая длится в пределах двух недель. О ее дальнейших намерениях мы не знаем, но, судя по ее поведению, голодовка не прекращена", – сказал Джеппаров.

Накануне объявившую голодовку Примову доставили в больницу.

Раиме Примова - мать крымского татарина, политзаключенного по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Нури Примова 20 июня объявила голодовку. Примова - инвалид второй группы. У нее отсутствует одна почка, диагностировано серьезное заболевание печени. Для нее голодание представляет большой риск для жизни и здоровья. Но она надеется таким образом спасти сына.

Нури Примов - житель Севастополя, который в январе 2015 года был арестован и обвинен в организации деятельности ячейки Хизб ут-Тахрир, безосновательно признанной в России террористической организацией. 7 сентября 2016 года оккупанты приговорили его к пяти годам колонии общего режима.

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Теги: дело Хизб ут-Тахрир, Крым, нури примов, раиме примова
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