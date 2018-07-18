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18.07.2018, 21:50

ДТП в Харькове: эксперты определили, кто нарушил правила

ДТП в Харькове: эксперты определили, кто нарушил правила - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Зайцева двигалась на красный свет, Дронов - на желтый

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Суд в Харькове по делу о смертельном ДТП в октябре прошлого года допросил эксперта-автотехника, который подтвердил, что правила нарушили оба водителя - Елена Зайцева на Lexus и Геннадий Дронов на Volkswagen. Об этом сообщает Укринформ.

На заседание суда прибыли три эксперта Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса. Они должны были представить результаты экспертиз, проведенных на основе, в частности, четырех дисков видеозаписи, сделанной в момент ДТП.

Специалист по автотехнической экспертизе подтвердил, что действия обоих фигурантов находятся в причинно-следственной связи относительно момента опасности, то есть, неизбежного столкновения: Дронов тронулся с места на желтый свет, тем самым толкнул Lexus, который  на большой скорости мчался мимо на красный свет, на группу пешеходов.

Допрос других экспертов состоится на заседании суда 24 июля.

18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

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Теги: ДТП в Харькове, экспертиза
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