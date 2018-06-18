ДТП в Одесской области: один погиб, четверо травмированы - фото

Фото: od.npu.gov.ua

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В результате аварии водитель Москвича скончался в больнице

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В результате дорожно-транспортного происшествия в городе Болград Одесской области один человек погиб, четверо госпитализированы с телесными повреждениями разной степени. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Наполиции в Одесской области

Предварительно установлено, что 40-летний житель Болградского района, управляя автомобилем Москвич, при выезде из Болград выехал на встречную полосу, по которой в то время двигался автомобиль марки ВАЗ Приора под управлением 55-летнего мужчины, и совершил столкновение с указанным транспортным средством.

В результате аварии водитель автомобиля Москвич умер в больнице. Трех пассажиров данного автомобиля 44, 47 и 57 лет, а также водителя и пассажира автомобиля ВАЗ Приора госпитализировали в Болградскую центральную районную больницу с телесными повреждениями разной степени.

В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

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