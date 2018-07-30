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30.07.2018, 13:52

ДТП в Полтаве: в полицейское авто влетели инкассаторы – фото

ДТП в Полтаве: в полицейское авто влетели инкассаторы – фото - Фото
Фото: отдел коммуникаций ГУНП в Полтавской области

В результате аварии автомобиль Ford Transit, принадлежащий инкассаторам, перевернулся

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30 июля на перекрестке улиц Маршала Бирюзова и Петра Юрченко в Полтаве инкассаторское авто Ford Transit столкнулось с полицейским автомобилем Renault Dokker, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Полтавской области.

В результате аварии Ford перевернулся на бок. Правоохранители опросили свидетелей ДТП и просмотрели кадры с камер видеонаблюдения. Оказалось, что виновником ДТП является водитель инкассаторского авто. Водитель Ford, нарушив ПДД, выехал на запрещающий сигнал светофора. Это и стало причиной аварии.

Предварительно, в ДТП есть пострадавшие, об их состоянии не сообщается.

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Вечером 29 июля недалеко от торгово-развлекательного центра Dream Town в Киеве нетрезвый водитель разбил семь машин. Позже мужчина уснул в автомобиле патрульной полиции.

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Теги: дтп, полтава, инкассаторы
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