Два бойца самовольно покинули ВСУ, боевики заявили о задержании

На днях двое военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задания на Луганском направлении, самовольно оставили воинскую часть. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба штаба ООС.
Военная служба правопорядка и правоохранительные органами принимают меры по розыску пропавших военнослужащих.
Боевики заявили, что задержали двух украинских бойцов из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались перейти через серую зону. Об этом сообщил подконтрольный боевикам информационный ресурс.