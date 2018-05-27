Два бойца самовольно покинули ВСУ, боевики заявили о задержании

Фото: пресс-служба штаба АТО

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Принимаются меры по розыску пропавших военнослужащих

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На днях двое военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задания на Луганском направлении, самовольно оставили воинскую часть. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба штаба ООС.

Военная служба правопорядка и правоохранительные органами принимают меры по розыску пропавших военнослужащих.

Боевики заявили, что задержали двух украинских бойцов из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались перейти через серую зону. Об этом сообщил подконтрольный боевикам информационный ресурс.