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16.08.2018, 08:59

"Это на 99% случайный человек": Гандзюк не узнаёт подозреваемого

"Это на 99% случайный человек": Гандзюк не узнаёт подозреваемого - Фото
Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк, которой плеснули в лицо серной кислотой, говорит, что ни она, ни ее близкие не узнают арестованного Николая Новикова

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Советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк не узнаёт подозреваемого в нападении на нее Николая Новикова. Об этом она сказала Украинской правде

"Я сочувствую тому бедняге, которого задержали по моему делу полицейские, на 99% это случайный человек. Я понимаю, что очень быстро надо было тушить информационные волны и это делали ценой его судьбы. Мои близкие, которые видели нападающего, говорят, что это не он", - сказала она. 

Гандзюк говорит, что правоохранители к ней не приходили и лично с ней не проводили следственных действий - не пустили врачи. 

"Сейчас мне сложно держать руку на пульсе расследования, потому что я сосредоточена на своем здоровье и восстановлении", - объяснила пострадавшая.

Свидетель Ольга Антонишин заявила, что 31 июля отдыхала в одной компании с подозреваемым в нападении на Гандзюк. Полиция проверяет алиби Новикова.

31 июля неизвестный напал на Гандзюк у ее дома, он плеснул женщине серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали с ожогами 30% тела, врач-анестезиолог областной больницы сообщил, что Гандзюк находится в стабильно тяжелом состоянии

Производство открыто по ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.

3 августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

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Теги: нападение, подозреваемый, катерина гандзюк
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