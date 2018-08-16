"Это на 99% случайный человек": Гандзюк не узнаёт подозреваемого

Советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк не узнаёт подозреваемого в нападении на нее Николая Новикова. Об этом она сказала Украинской правде.
"Я сочувствую тому бедняге, которого задержали по моему делу полицейские, на 99% это случайный человек. Я понимаю, что очень быстро надо было тушить информационные волны и это делали ценой его судьбы. Мои близкие, которые видели нападающего, говорят, что это не он", - сказала она.
Гандзюк говорит, что правоохранители к ней не приходили и лично с ней не проводили следственных действий - не пустили врачи.
"Сейчас мне сложно держать руку на пульсе расследования, потому что я сосредоточена на своем здоровье и восстановлении", - объяснила пострадавшая.
Свидетель Ольга Антонишин заявила, что 31 июля отдыхала в одной компании с подозреваемым в нападении на Гандзюк. Полиция проверяет алиби Новикова.
31 июля неизвестный напал на Гандзюк у ее дома, он плеснул женщине серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали с ожогами 30% тела, врач-анестезиолог областной больницы сообщил, что Гандзюк находится в стабильно тяжелом состоянии.
Производство открыто по ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.
3 августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.