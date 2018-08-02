Гандзюк согласилась сотрудничать со следствием

Екатерина Гандзюк (фото - Facebook)

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Оперативники департамента стратегических расследований посетили пострадавшую в больнице

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Исполняющая обязанности управляющей делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, пострадавшая в результате нападения с применением кислоты, согласилась сотрудничать со следствием. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что оперативники департамента стратегических расследований посетили Гандзюк в больнице. Ей в медучреждении предоставили охрану.

Во время встречи пострадавшая согласилась сотрудничать с полицией, в частности - предоставлять известную ей информацию, которая поможет раскрыть преступление.

31 июля неизвестный напал на Гандзюк у ее дома, он плеснул женщине серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали с ожогами 30% тела, врач-анестезиолог областной больницы сообщил, что Гандзюк находится в стабильно тяжелом состоянии. Примерно через 1,5 суток чиновницу перевезли в Киев.

Производство открыто по ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.