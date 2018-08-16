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16.08.2018, 18:21

ГПУ обжаловала закрытие дела против Кернеса

ГПУ обжаловала закрытие дела против Кернеса - Фото
Геннадий Кернес (скриншот видео)

10 августа Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против мэра Харькова

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Генеральная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии производства против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых обвиняют в похищении и истязании двух активистов Евромайдана. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"16 августа Генпрокуратура в установленном порядке подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд г. Полтава на решение этого суда о закрытии дела в отношении Кернеса", - написал Лысенко.

10 августа Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против Кернеса из-за систематической неявки на заседания прокуроров.Также закрыты дела против двух его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Как пояснил судья, отказ прокуроров от поддержки обвинения и их неучастие в судебных дебатах расценивается как отказ от обвинения.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал решение судьи Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела против Кернеса "заведомо неправосудным" и пригрозил ему ответственностью. 

Луценко пояснил, что прокуроры не являлись на заседания суда потому, что были больны. "А судья не имел права идти в совещательную комнату без их присутствия", - считает генпрокурор.

Совет судей Украины заявил, что считает недопустимыми заявления должностных лиц о привлечении к уголовной ответственности судьи за принятие судебного решения.

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Теги: суд, гпу, апелляция, дело, геннадий кернес
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