ГПУ обжаловала закрытие дела против Кернеса

Геннадий Кернес (скриншот видео)

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10 августа Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против мэра Харькова

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Генеральная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии производства против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых обвиняют в похищении и истязании двух активистов Евромайдана. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"16 августа Генпрокуратура в установленном порядке подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд г. Полтава на решение этого суда о закрытии дела в отношении Кернеса", - написал Лысенко.

10 августа Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против Кернеса из-за систематической неявки на заседания прокуроров.Также закрыты дела против двух его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Как пояснил судья, отказ прокуроров от поддержки обвинения и их неучастие в судебных дебатах расценивается как отказ от обвинения.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал решение судьи Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела против Кернеса "заведомо неправосудным" и пригрозил ему ответственностью.

Луценко пояснил, что прокуроры не являлись на заседания суда потому, что были больны. "А судья не имел права идти в совещательную комнату без их присутствия", - считает генпрокурор.

Совет судей Украины заявил, что считает недопустимыми заявления должностных лиц о привлечении к уголовной ответственности судьи за принятие судебного решения.