ГПУ закроет производство против Захарченко - Луценко

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Будет принято процессуальное решение в уголовном производстве, сказал генпрокурор, уточнив, что "наказание настигло преступника"

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Генеральная прокуратура закроет уголовное производство против уничтоженного главаря боевиков террористической организации Александра Захарченко. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Марьинке, сообщает ТСН.

"Будет принято процессуальное решение в уголовном производстве. Я думаю, что мы сделаем это быстро и с ощущением, что наказание настигло преступника", - сказал Луценко.

Луценко не поддерживает "разговоров об эмпатии и общечеловеческих ценностях" в отношении экс-главаря донецких боевиков.

"Человек, который замахнулся на свое государство, бросивший миллионы людей в пучину войны и несчастий, заслужил ту смерть, которой он погиб Захарченко", - считает генпрокурор.

В СБУ считают уничтожение Захарченко "результатом междоусобных войн".

Как известно, в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" ранения получили еще три человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев и два охранника Захарченко.

Ранее боевики заявили, что задержали подозреваемых. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

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