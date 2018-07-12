Харьковские полицейские ограбили бизнесмена на полмиллиона - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

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Задержанным сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и грабеже

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Сотрудники СБУ задержали двух полицейских из Харькова, подозреваемых в ограблении предпринимателя в Северодонецке Луганской области почти на полмиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, подозреваемые проводили следственные действия в одном из частных предприятий Северодонецка и обнаружили крупную сумму денег.

Оперуполномоченные полиции требовали у частного предпринимателя отдать им часть денег, за что обещали не изымать всю обнаруженную сумму. После отказа коммерсанта злоумышленники отобрали наличные в сумме почти 500 тыс. грн и вернулись в Харьков, говорится в сообщении.

Во время следующего визита полицейских в Северодонецк, их задержали сотрудники СБУ. Задержанным сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий и грабеже.

11 июля в Луцке на получении взятки задержали чиновника внутренней безопасности полиции. Им оказался 38-летний и.о. начальника Волынского управления внутренней безопасности полиции в звании полковника.