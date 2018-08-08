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08.08.2018, 12:23

Хотел отомстить жене: в Одессе задержали мужчину с гранатой

Хотел отомстить жене: в Одессе задержали мужчину с гранатой - Фото
Фото: отдел коммуникации полиции Одесской области

Злоумышленник хотел поквитаться с бывшей женой рядом с одесским железнодорожным вокзалом

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В Одессе возле железнодорожного вокзала правоохранители задержали 31-летнего мужчину с гранатой. Злоумышленник поджидал бывшую жену-полицейскую в людном месте, чтобы поквитаться с ней, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Сотрудница областного отделения полиции ранее сообщила правоохранителям о преследовании со стороны бывшего мужа. Полицейские установили, что мужчина планирует устроить экс-супруге "взрывную встречу" и будет поджидать ее возле вокзала и заведений общественного питания в Одессе.

Правоохранители задержали злоумышленника на вокзале и изъяли у него гранату. Во время задержания никто не пострадал.

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Правоохранители выясняют подробности инцидента, открыто уголовное дело по ст.263 УК, решается вопрос об открытии производства по ст.348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст.14 (Подготовка к преступлению) и ст.115 (Умышленное убийство).

6 августа в Днепре патрульный полицейский несколько часов сжимал на людной улице руки мужчины, у которого была граната с выдернутой чекой. Взрывотехники определили, что Ф-1 оказалась не боевой. Так друзья мужчины решили над ним подшутить.

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Теги: вокзал, граната, одесса, месть, бывший муж
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