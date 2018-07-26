Инцидент возле здания Минобороны: у добровольца нет ожогов

Фото: скриншот видео

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В департаменте здравоохранения КГГА отметили, что Сергей Ульянов находится дома после попытки самосожжения

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Доброволец Сергей Ульянов, который поджег себя сегодня возле здания Министерства обороны, не получил никаких ожогов. Об этом сообщили LIGA.net в департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

Ульянова доставили в ожоговое отделение одной из больниц столицы после инцидента.

"Сейчас его привели домой, у него не было выявлено никаких ожогов", - отметила пресс-секретарь департамента Наталья Вишневская.

Начальник пресс-службы командования сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров отметил у себя в Facebook, что Ульянов уже не первый раз угрожал себя поджечь.

"Гражданин Ульянов Сергей Владимирович, это бывший военнослужащий комендантского взвода (подразделения обеспечения) одной из воинских частей. С 8 сентября 2017 года он не является военнослужащим ВСУ", - отметил он.

По его словам, Ульянов после увольнения со службы решил судиться с ведомством. "Два судебных заседания он проиграл. Сейчас идет судебный процесс по третьему иску, на который он систематически не появляется", - уточнил Никифоров.

Он добавил, что требования Ульянова перешли в судебную плоскость, и уже не в компетенции командования.

"Можно предположить, что данная акция - это еще одна попытка повлиять на решение суда, принимая во внимание, что два предыдущих он проиграл. Добавлю, что это - не первая угроза себя сжечь. В июне он обратился на горячую линию Министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства. Позже он зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения у здания посольства США", - подчеркнул Никифоров.

26 июля 2018 года Ульянов поджег себя возле Министерства обороны.