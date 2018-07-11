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11.07.2018, 09:55

ИС: Кураторы РФ не исключают зачистку главаря боевиков в Донбассе

ИС: Кураторы РФ не исключают зачистку главаря боевиков в Донбассе - Фото
Фото: скриншот видео

В оккупированном Донецке на осень 2018 года боевики запланировали проведение псевдовыборов главаря террористов, сообщили местные жители

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Российскими кураторами не снимается с повестки дня возможность смены главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"В этом контексте обращает на себя внимание начатая Кремлем информационная кампания, направленная на популяризацию идеи возвращения Донбасса в состав Украины при условии "параллельной смены власти", отстранение президента и правительства Украины и властной верхушки ДНР", - отмечается в сообщении.

По данным военных экспертов, в рамках данной кампании руководитель пророссийского движения "Свои", активный участник так называемой русской весны, Лотов и бывший сотрудник "ГРУ МО ДНР" Комов принимают меры по дискредитацииЗахарченко.

"Лотов планирует получить контроль над ячейками ОО Оплот, действующих в РФ и в ДНР", - говорится в сообщении.

Источники LIGA.net в захваченном гибридными войсками РФ городе уточнили, что на осень боевики запланировали проведение псевдовыборов главаря пророссийских наемников. "Среди очевидных кандидатов пока только Захар (Захарченко, - ред.). Там, если нужно по результатам "нарисуют". Все решается в рашке, это же очевидно", - сказал дончанин Максим.

Он уточнил, что у его знакомых еще остались проукраинские настроения, но "об этом они вслух на улице не говорят". "Потому, что боятся. На многих, к сожалению, продолжает действовать российская пропаганда", - добавил дончанин.

27 июня 2018 года в  Донецке террористы забрали на допрос имама и прихожан мечети.

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Теги: главарь боевиков, ис, Донецк, Александр Захарченко, псевдовыборы
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