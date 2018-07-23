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23.07.2018, 13:06

Из Барселоны не могут вылететь украинские туристы

Из Барселоны не могут вылететь украинские туристы - Фото
Аэропорт Барселоны

Рейс авиакомпании YanAir переносится, а туристов привезли в аэропорт еще ночью

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Из Барселоны не может вылететь группа украинских туристов, сообщает ТСН.

Они выехали из гостиницы в аэропорт ночью, но посадку их самолета все время переносят. По расписанию, самолет YanAir из Барселоны должен был прилететь в Борисполь в 11:40, а потом время сместили на 20:30. 

По словам туристов, их туроператор - компания JoinUp!. 

11 июля в турецкой Анталии больше 170 украинцев больше 12 часов ждали самолетаВ начале июля из Туниса и Албании не могли вылететь около 1,5 тысяч украинцев. Некоторым из них пришлось ждать в аэропортах больше суток.

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Теги: туристы, Барселона, рейс, застряли, задержка
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