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19.06.2018, 23:18

Киберполиция разоблачила взломщика страниц пользователей соцсетей

Киберполиция разоблачила взломщика страниц пользователей соцсетей - Фото
Фото: npu.gov.ua

Подозреваемый также распространял вредоносное программное обеспечение для мобильных телефонов

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Киберполиция разоблачила хакера, специализирующегося на взломе аккаунтов пользователей социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Подозреваемый также распространял вредоносное программное обеспечение для мобильных телефонов, которое предоставляло доступ злоумышленнику к частной информации владельца гаджета.

Полицейские установили, что житель Львовской области создал интернет-сайт xakercki-poslygu.hol.es, на котором предлагал услуги по взлому учетных записей, электронных ящиков и т.п. Переписка между ним и клиентами происходила в закрытой группе, которую администрировал подозреваемый.

Полицейские сообщают, что злоумышленник давал клиентам ссылки на фишинговую страницу, получал их пароли и блокировал доступ к страницам, меняя пароль. Впоследствии он продавал владельцам страниц новые пароли.

Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении более двух десятков преступлений. Дело направлено в суд.

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Теги: соцсети, хакер, львовская область, киберполиция
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