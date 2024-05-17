Порядок вручения повесток с 18 мая: Кабмин внес изменения

Кабмин внес изменения в положение №560, в котором содержатся, в частности, нормы о вручении повесток

Повестка (Фото: Миноборона)

Если военнообязанный не находится по адресу, указанному в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, и физически не получил повестку, она все равно будет считаться врученной. Соответствующие изменения внесены постановлением Кабмина №560 в положение о порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.

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Подтверждением того, что военнообязанный получил повестку, будут считаться следующие факторы:

→ если повестку вручили лично, то лицо должно подтвердить это подписью. Также предусматривается видеозапись вручения повестки, в том числе видеозапись доказательства акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;

→ если повестку отправили по почте, и мужчина физически отсутствует по адресу, указанному в ТЦК, в почтовом сообщении будет сообщено о том, что он был уведомлен военкоматом.

Повестка считается врученной:

→ в день получения такой почтовой отправки лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

→ в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

Норма вступает в силу с 18 мая.

С 18 мая 2024 года все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные – телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

С этого же дня также заработает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, где можно будет обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".

Зеленский 17 мая подписал два закона: о добровольной мобилизации осужденных, а также об увеличении штрафов за нарушение военного учета.

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