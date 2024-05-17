Порядок вручення повісток із 18 травня: Кабмін вніс зміни

Повістка (Фото: Міноборона)

Якщо військовозобов'язаний не знаходиться за адресою, яка вказана у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, і фізично не отримав повістку, вона все одно буде вважатися врученою. Відповідні зміни внесені постановою Кабміну №560 до положення про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

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Зазначається, що підтвердженням того, що військовозобов'язаний отримав повістку, будуть вважатися наступні чинники:

→ якщо повістку вручили особисто, то особа має підтвердити це підписом. Також передбачається відеозапис вручення повістки, зокрема відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

→ якщо повістку надіслали поштою, і чоловік фізично відсутній за адресою, вказаній у ТЦК, у поштовому повідомленні буде повідомлено про те, що він був оповіщений військкоматом.

Повістка вважається врученою:

→ у день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

→ у день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи.

Норма набуває чинності з 18 травня.

З 18 травня 2024 року всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

З цього ж дня також запрацює мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів, де можна буде оновити дані й отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг".

Зеленський 17 травня підписав два закони: про добровільну мобілізацію засуджених, а також про збільшення штрафів за порушення військового обліку.

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