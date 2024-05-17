Порядок вручення повісток із 18 травня: Кабмін вніс зміни
Якщо військовозобов'язаний не знаходиться за адресою, яка вказана у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, і фізично не отримав повістку, вона все одно буде вважатися врученою. Відповідні зміни внесені постановою Кабміну №560 до положення про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
Зазначається, що підтвердженням того, що військовозобов'язаний отримав повістку, будуть вважатися наступні чинники:
→ якщо повістку вручили особисто, то особа має підтвердити це підписом. Також передбачається відеозапис вручення повістки, зокрема відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;
→ якщо повістку надіслали поштою, і чоловік фізично відсутній за адресою, вказаній у ТЦК, у поштовому повідомленні буде повідомлено про те, що він був оповіщений військкоматом.
Повістка вважається врученою:
→ у день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
→ у день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи.
Норма набуває чинності з 18 травня.
- З 18 травня 2024 року всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.
- З цього ж дня також запрацює мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів, де можна буде оновити дані й отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг".
- Зеленський 17 травня підписав два закони: про добровільну мобілізацію засуджених, а також про збільшення штрафів за порушення військового обліку.
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