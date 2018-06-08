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08.06.2018, 08:33

Контрбатарейный радар показал: Голубовское обстреляли боевики

Контрбатарейный радар показал: Голубовское обстреляли боевики - Фото
Скриншот из видеозаписи

Вчера 82-мм мина прилетела в жилой район поселка Голубовское на временно оккупированной территории - пострадали мирные жители

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Благодаря контрбатарейным радарам, которые силы операции объединенных сил используют на линии разграничения в Донбассе для оперативного определения координат источника обстрела, установлено: вчерашний обстрел жилого сектора поселка Голубовское в Луганской области совершили террористы из расположенного рядом поселка Донецкий.

Как сообщил штаб ООС в утренней сводке, радары "и другие средства объективного контроля" зафиксировали, что обстрел гражданского микроавтобуса осуществлен из миномета калибра 82 мм с северной окраины Донецкого.

7 июня около 10:30 российские террористы устроили взрыв в поселке Голубовское на временно оккупированной территории Луганской области - в жилом квартале взорвали мину. Пострадали местные жители.

1 октября 2015 года на то время президент США Барак Обама подписал распоряжение о поставках Украине радаров контрбатарейной борьбы типа AN/TPQ-36 (Q36).

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AN/TPQ-36 - подвижная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства компаний Northrop Grumman и ThalesRaytheonSystems. Предназначена для обнаружения и отслеживания выстрелов артиллерии и ракетных пусков, для обеспечения контрбатарейного огня. Радары прицепные. Система также может поддерживать собственную артиллерию, для более точного наведения при контрбатарейной борьбе или просто для корректировки огня. Установка может находить места расположения минометов, артиллерии, РСЗО и ракетных пусковых установок. Максимальная дальность - 24 км (ракеты) и 18 км (артиллерия). Одновременно отслеживает до 99 целей.

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Теги: обстрел, луганская область, война в донбассе, мина, сводка оос, Голубовское
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