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03.08.2018, 11:36

Луценко отдал СБУ дело о нападении с серной кислотой на чиновницу

Луценко отдал СБУ дело о нападении с серной кислотой на чиновницу - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - Facebook)

По словам генпрокурора, из-за серии нападений в последние дни на социально активных украинцев он "запланировал совещание правоохранительных структур"

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Дело о нападении с серной кислотой на и. о. управляющей делами исполкома Херсонской мэрии Екатерину Гандзюк передано из Генпрокуратуры в Службу безопасности Украины. Об этом сегодня, 3 августа, после посещения пострадавшей в больнице сообщил глава ГПУ Юрий Луценко.

"Услышал ее версии причин нападения на нее. Учитывая это, принял решение передать следствие в центральный аппарат СБУ", - пишет генпрокурор.

Ранее Луценко взял это дело под личный контроль.

Кроме того, в связи с серией нападений на общественных активистов в последние дни глава ГПУ "запланировал проведение координационного совещания правоохранительных структур".

Тема дня: Нападение с кислотой на чиновницу из Херсона: версии и подозрения

Утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил серной кислотой советницу мэра Екатерину Гандзюк. Ее с ожогами до 35% поверхности тела доставили в реанимацию, она в стабильно тяжелом состоянии. Примерно через 1,5 суток Гандзюк перевезли в Киев, где она согласилась сотрудничать со следствием, хотя отказывалась это делать в Херсоне.

Производство открыто по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК (покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью). В полиции заявили, что "уже есть положительные наработки", и потому "в ближайшее время преступление будет раскрыто".

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Теги: сбу, нападение, юрий луценко, кислота, Екатерина Гандзюк
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