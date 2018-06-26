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26.06.2018, 12:25

Минобороны развеяло фейк: Голый прохожий в Чугуеве - не военный

Минобороны развеяло фейк: Голый прохожий в Чугуеве - не военный - Фото
Скриншот из видеозаписи

По данным пресс-службы ведомства, гулявший по улицам вечернего города в состоянии алкогольного опьянения мужчина не имеет отношения к ВСУ

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Распространенная в сети информация о том, что разгуливавший на днях по вечернему Чугуеву в Харьковской области обнаженный мужчина - военный из 54-й бригады ВСУ, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На опубликованном в Facebook видео видно, как голый мужчина идет по улице. Затем он якобы начал приставать к сидевшим на лавочке девушкам, но их друзья задержали пьяного мужчину и передали правоохранителям.

Местному изданию NewsRoom в пресс-центре Минобороны сообщили, что проводят внутреннее расследование, и если данные о том, что это военный, подтвердятся, он будет уволен. Позднее пришел вердикт.

"Указанное лицо не является военнослужащим ВСУ. Обращаемся к пользователям соцсетей и представителей СМИ с просьбой ответственно относиться к распространению сообщений и тщательно проверять информацию", - подчеркнули в ведомстве.

Сообщение о том, что мужчина на видео - "пьяный и голый военный ВСУ", было оперативно распространено в пропагандистских СМИ страны-оккупанта России и на ресурсах коллаборационистов.

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В городе расположен ППД местной 54-й бригады ВСУ, которая с октября 2017 года по май 2018-го выполняла задания в Донбассе

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Теги: ВСУ, война в донбассе, фейк, харьковская область, чугуев, опровержение
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