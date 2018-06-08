На ЧАЭС до аварии были нарушения и неисправности - архив СБУ

ЧАЭС

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По словам директора архива СБУ Андрея Когута, при строительстве ЧАЭС использовали не тот бетон и возникали трещины и пробелы

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В докладных записках, ранее рассекреченных в архивах КГБ, указано, что до 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции был обнаружен ряд нарушений и неисправностей. Об этом рассказал директор государственного архива СБУ Андрей Когут интервью Радио Свобода.

По его словам, ЧАЭС была одной из первых конструкций, которые строились по блочному типу, то есть каркас не полностью был вылит из бетона.

"Оказалось, что бетон был ненадлежащего качества, не такой марки, как нужно. К тому же он заливался не так, как это предусматривали технические нормы, были трещины и пробелы между разными блоками. То есть эта халатность привела к тому, что перекрытие не выдержало и завалилось. Вся эта информация есть в этих докладных, которые КГБ писало в первую очередь в Центральный комитет коммунистической партии", - рассказал глава архива СБУ.

Также в ранее засекреченных документах есть информация, что костюмы детей после первомайской демонстрации в 1986 году имели высокий радиоактивный фон.

Когут отмечает, что информирование КГБ показывает, что еще до 1 мая режим знал, что происходит и какие есть риски, но не только оттягивал решение об эвакуации, но и провел первомайскую демонстрацию и ряд других мероприятий.

6 июня рассекреченные документы СБУ об аварии на Чернобыльской АЭС внесли в реестр ООН по вопросам образования, науки и культуры. Значительная часть документов – из рассекреченных архивов КГБ.