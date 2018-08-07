Нападение на Гандзюк: полиция ищет второго подозреваемого - фото

Фото: facebook.com/AtamanovaOlya

commenthover

В Нацполиции отметили, что фотография второго потенциального подозреваемого получена в ходе оперативно-следственных действий

Реклама

Реклама

Нацполиция просит помощи в поиске второго подозреваемого в нападении на активистку, сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент LIGA.net.

Князев отметил, что получил от следователя разрешение на то, чтобы обнародовать некоторые материалы следствия, и просит помощи в том, чтобы установить личность еще одного потенциального подозреваемого.

"Именно этот человек, по версии следствия, причастен к правонарушению", - сказал он. Князев добавил, что фотография потенциального подозреваемого получена в ходе оперативно-следственных действий.

Те, кто что-либо знают об этом человеке, могут сообщить в полицию по телефону 102 и по телефону горячей линии.

Читайте также: "Одежда начала плавиться": облитая кислотой рассказала об атаке

31 июля неизвестный напал на Гандзюк у ее дома и плеснул женщине серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 35% тела. Примерно через 1,5 суток чиновницу перевезли в Киев. 3 августа подозреваемого в нападении задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.

6 августа Херсонский городской суд Херсонской области избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на Екатерину Гандзюк.