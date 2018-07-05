Нападение на лагерь ромов: организатора оставили под стражей

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Прокурор отметил, что подозреваемый не ведет сотрудничество со следствием и отказался от дачи показаний

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Апелляционный суд Львовской области оставил без изменений решение Пустомытовского райсуда относительно меры пресечения подозреваемому в организации нападения на лагерь ромов под Львовом Андрея Тычки. Об этом сообщает Tvoemisto.tv.

Адвокат подозреваемого Иван Яцишин во время заседания ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении 20-летнего Тычки с содержания под стражей на домашний арест.

Он апеллировал к тому, что подозреваемый согласился содействовать следствию, не собирается покидать пределы страны или скрываться от органов следствия.

"Подозреваемый признает вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия , - ред.). Имеет положительные характеристики с места учебы, проживает с матерью, которой периодически помогает. Ранее не судим", - сказал адвокат.

Прокурор Юрий Матлах заявил, что подозреваемый не ведет сотрудничество со следствием и отказался от дачи показаний.

"Считаем, что подозреваемый может оказать давление на других подозреваемых с целью перекладывания на них вины", - отметил прокурор.

Апелляционный суд постановил оставить без изменений решение Пустомытовского райсуда об избрании Тычке меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

23 июня на окраине Львова группа людей напала на лагерь представителей ромской национальности. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний ребенок, двое 19-летних мужчин и 30-летняя женщина. В полиции говорят, что задержали подозреваемых из организации Трезвая и злая молодежь. Подозреваемым - по 16-17 лет, все - жители Львова.