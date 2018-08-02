Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.08.2018, 20:41

Насилие в детском приюте: директора отстранили, детей охраняют

Насилие в детском приюте: директора отстранили, детей охраняют - Фото
Фото: скриншот с видео

Сегодня у воспитанников коммунального приюта на Волыни обнаружили следы побоев, три девочки пожаловались на сексуальные домогательства

Реклама
Реклама

Директор приюта для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в Рожище Волынской области отстранен от выполнения обязанностей. Пострадавших детей доставляют в больницу для фиксации телесных повреждений. Об этом на своей странице в Faebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, сейчас на месте события находится все областное руководство.

Детей доставляют в больницу для осмотра и фиксации телесных повреждений. Остальных решили оставить в приюте. Там круглосуточно будут дежурить сотрудники полиции и службы по делам детей.

Сегодня у десятерых воспитанников приюта обнаружили следы избиения, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

Кроме того, как сообщили в областной прокуратуре, руководство приюта почти два месяца не сообщало в полицию о пропавшем без вести воспитаннике, который самовольно покинул учреждение еще 17 мая. Ребенка до сих пор не нашли.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: насилие, дети, домогательства, приют, рожище
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Приют на Волыни: директор 2 месяца не сообщал о пропавшем ребенке
Происшествия Приют на Волыни: директор 2 месяца не сообщал о пропавшем ребенке
Дети из приюта на Волыни обвинили руководство в домогательствах
Происшествия Дети из приюта на Волыни обвинили руководство в домогательствах
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 