Насилие в детском приюте: директора отстранили, детей охраняют

Фото: скриншот с видео

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Сегодня у воспитанников коммунального приюта на Волыни обнаружили следы побоев, три девочки пожаловались на сексуальные домогательства

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Директор приюта для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в Рожище Волынской области отстранен от выполнения обязанностей. Пострадавших детей доставляют в больницу для фиксации телесных повреждений. Об этом на своей странице в Faebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, сейчас на месте события находится все областное руководство.

Детей доставляют в больницу для осмотра и фиксации телесных повреждений. Остальных решили оставить в приюте. Там круглосуточно будут дежурить сотрудники полиции и службы по делам детей.

Сегодня у десятерых воспитанников приюта обнаружили следы избиения, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

Кроме того, как сообщили в областной прокуратуре, руководство приюта почти два месяца не сообщало в полицию о пропавшем без вести воспитаннике, который самовольно покинул учреждение еще 17 мая. Ребенка до сих пор не нашли.