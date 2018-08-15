Обострение в Донбассе: один военный погиб, уничтожены три боевика

Фото: пресс-центр штаба АТО

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Террористы из ствольной артиллерии обстреляли Крымское, Гнутово, Водяное и Широкино

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За прошедшие сутки, 14 августа, в районе проведения операции объединенных сил погиб один украинский военный, трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики 46 раз нарушили режим тишины, в том числе десять раз из вооружения, которое запрещено минского договоренностями.

По данным разведки, три террориста уничтожены, семь ранены.

"За прошедшие сутки, 14 августа, ситуация в районе проведения операции объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой", - подчеркнули в пресс-центре.

Боевики обстреляли позиции ВСУ в Крымском, Троицком, Золотом, Светлодарске, Майорске, Зайцево, Красногоровке, Опытном, Марьинке, Песках, Новотроицком, Чермалык, Гнутово, Лебединском, Павлополе, Водяном и Широкино.

Террористы из ствольной артиллерии калибром 152 мм вели огонь по Крымскому, а калибром 122 мм - Гнутово, Водяному и Широкино. Из минометов по позициям ВСУ в Крымском, Майорске, Зайцево, Чермалык, Лебединском и Водяном.

14 августа 2018 года министры иностранных дел Германии и Украины Хайко Маас и Павел Климкин обсудили по телефону вопрос миротворческой миссии ООН в Донбассе.