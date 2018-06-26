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26.06.2018, 07:58

ОБСЕ сообщила о новых позициях и блиндажах боевиков в Донбассе

ОБСЕ сообщила о новых позициях и блиндажах боевиков в Донбассе - Фото
Фото: LIGA.net

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал позиции террористов, которых не было 29 апреля 2018 года

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Во временно оккупированной Новогригорьевке мини-беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил 1,5 км новых траншей и 13 пустых блиндажей, что в 33 километрах к западу от Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

По данным ОБСЕ, позиции боевиков не было видно на снимках от 29 апреля 2018 года.

Наблюдатели видели неподвижный бронетранспортер террористов поблизости от  Смелого (31 км к северо-западу от Луганска, - ред.), зенитную установку около Макеевки, что в 12 километрах к северо-востоку от Донецка.

24 июня наблюдатели видели бронетранспортер, стоявший около группы людей в одежде военного типа на южной окраине Донецка.

Пьяные боевики заставили патруль специальной мониторинговой миссии проехать по заминированной дороге в Петровском, что в 41 километре от Донецка. 

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Теги: обсе, беспилотник, новые позиции боевиков
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