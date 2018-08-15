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15.08.2018, 15:59

Обвал моста в Генуе: пострадали украинцы

Обвал моста в Генуе: пострадали украинцы - Фото
Фото: Українцям у світі/Twitter

Украинцев среди погибших нет, но двое украинских граждан пострадали и сейчас в больнице

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Украинцев среди погибших в результате обвала моста Моранди в Генуе нет. Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

Двое украинцев пострадали - они находятся в больнице "Сан Мартин", подтвердило украинское консульство в Италии. 

Священник из Тернополя Игорь Данильчук, который живет в Казерте в Италии, сообщил, что пострадавшие украинцы - Евгений Бабин и Наталья Елина, которые ехали на машине по мосту в момент обрушения. 

Читайте также: В сети показали последствия обвала моста в Италии: фото, видео

14 августа в результате обрушения секции моста погибли 39 человек. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли назвал причиной обрушения моста серьезные недочеты в техобслуживании.

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Теги: МИД, украинцы, италия, мост, обрушение, генуя
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