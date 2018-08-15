Обвал моста в Генуе: пострадали украинцы

Фото: Українцям у світі/Twitter

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Украинцев среди погибших нет, но двое украинских граждан пострадали и сейчас в больнице

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Украинцев среди погибших в результате обвала моста Моранди в Генуе нет. Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

Двое украинцев пострадали - они находятся в больнице "Сан Мартин", подтвердило украинское консульство в Италии.

Священник из Тернополя Игорь Данильчук, который живет в Казерте в Италии, сообщил, что пострадавшие украинцы - Евгений Бабин и Наталья Елина, которые ехали на машине по мосту в момент обрушения.

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14 августа в результате обрушения секции моста погибли 39 человек. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли назвал причиной обрушения моста серьезные недочеты в техобслуживании.