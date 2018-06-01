Оккупанты обстреляли Чермалык: мины попали в жилой дом - СЦКК

Иллюстративное фото: пресс-центр штаба АТО

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Украинская сторона передала фотодоказательства обстрела в СММ ОБСЕ

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Российские боевики обстреляли поселок Чермалык под Мариуполем (Донецкая область) из тяжелого вооружения. Наблюдатели украинской стороны Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) задокументировала последствия обстрела, передает пресс-служба операции Объеденных сил.

Согласно сообщению, оккупанты начали обстрел населенного пункта в четверг, 31 мая, около 9:10 минут, применяя артсистемы 122 калибра, и минометы калибра 82 и 120 миллиметров.

Отмечается, что мины попали во двор частного дома по адресу улица Б. Хмельницкого 39, в результате чего был поврежден фасад и приусадебный участок.

В общем, по Чермалыку боевики выпустили в этот день не менее 30 снарядов и мин.

Фотоматериалы переданы представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

30 мая в Торецке Донецкой области похоронили 15-летнюю Дарью Каземирову, погибшую в результате обстрела со стороны боевиков, который произошел в поселке Железное недалеко от Торецка.