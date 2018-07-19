Опубликовано фото подозреваемого в убийстве украинца в Турции

Фото: DHA

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По данным СМИ, россиянина Андрея Похвального взяли под стражу

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В Турции арестовали россиянина Андрея Похвального, который избил до смерти 57-летнего украинца Андрея Сову в Турции из-за матча Хорватия-Россия. Об этом сообщает Star.

По данным СМИ, гражданина РФ сначала арестовала турецкая жандармерия, однако позже его отпустили.

17 июля Похвального взяли под стражу после того, как местная прокуратура обжаловала уголовное производство.

Житель Запорожья поехал на отдых в Анталию, у него произошла потасовка с россиянином, в результате которой он упал, ударившись головой о кафель. Украинец шесть дней пробыл в коме и умер ночью 14 июля.





