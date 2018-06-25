"Отрезали головы, срезали кожу": боец Донбасса - об Иловайске

Россияне под Иловайском (фото - facebook.com/roadcontrol.ua)

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Российские оккупанты и коллаборационисты пытали и казнили некоторых бойцов, которых захватили в плен в августе 2014 года

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Троим украинским бойцам, которых россияне взяли в плен под Иловайском, отрезали головы, еще одному вырезали сердце. Об этом рассказал на брифинге для иностранных послов боец бывшего добровольческого батальона Донбасс Дмитрий Кулиш с позывным "Семерка", передает корреспондент LIGA.net.

Он сообщил, что попал в плен при выходе из Иловайского оперативного окружения в августе 2014 года. Боец отметил, что пленные украинцы видели российских кураторов сепаратистов.

Кулиш также рассказал о том, как ему в плену срезали кожу с патриотическими татуировками, и пытали электрическим током.

"Троим защитникам Украины, которых взяли в заложники, отрезали головы. Еще одного привязали к машине металлическим тросом и тащили, а потом вырезали сердце", - сказал он.

В свою очередь глава СБУ Василий Грицак сообщил, что зафиксировано "много фактов пыток и на территории РФ".

"Наших пленных бойцов перевозили в Россию, где под руководством сотрудников спецслужб, как правило ФСБ, допрашивали, пытали, а потом возвращали назад на Донбасс" - подчеркнул Грицак.

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23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны. Соотношение сил АТО к российским войскам и коллаборантам составляло: личный состав - 1 к 18, танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16, артиллерия - 1 к 15 и Грады - 1 к 24.

29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429-ть. 300 бойцов попали в плен. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн.

Несмотря на вероломство россиян и крайне неудачный для Украины баланс сил, силы АТО дали бой противнику, уничтожив немало живой силы и техники.