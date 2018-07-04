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04.07.2018, 15:31

Пассажиры в шоке: в Жулянах у взлетной полосы лежит самолет

Пассажиры в шоке: в Жулянах у взлетной полосы лежит самолет - Фото
Фото в день аварии: www.jetphotos.com

На траве в столичном аэропорту уже третью неделю находится самолет, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

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В Международном аэропорту "Киев" ("Жуляны") на траве у взлетно-посадочной полосы лежит самолет авиакомпании Bravo Airways, который более трех недель назад выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, частично лишившись шасси. Об этом LIGA.net сообщили пассажиры рейса, который вылетал сегодня, 4 июля, из аэропорта.

Польский журналист Павел Боболович в своем Facebook рассказал, что летел с коллегой, который "не очень любит высоту". Ко всему прочему ему выпало место на борту с устрашающим видом на поломанный пассажирский самолет.

Фото: Facebook.com/Павел Боболович

Судя по фото, люди в спецодежде осматривают машину, передвигаясь по крылу. На фюзеляже самолета стерто название авиакомпании, однако остался логотип.

LIGA.net обратилась в аэропорт за комментариями, однако в пресс-службе "Жулян" на звонки не отвечают, а в Службе информации и приемной отсылают в пресс-службу. Авиакомпания Bravo Airways удалила с официального сайта номер пресс-службы, а на горячей линии уже длительное время автоответчик.

14 июня в 20:40 в аэропорту "Киев" ("Жуляны") самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, которые были эвакуированы.

В ожидании прибытия авиационных экспертов и представителей авиакомпании было принято решение о закрытии аэропорта на пять часов.

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Теги: киев, самолет, Жуляны, авиакомпания, аэропорт
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