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05.06.2018, 21:43

Площадь пожара в Чернобыльской зоне уменьшилась - ГСЧС

Площадь пожара в Чернобыльской зоне уменьшилась - ГСЧС - Фото
Николай Чечеткин

Авиация завершила свою работу, на этом момент тушение продолжают наземные силы

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По состоянию на 21:00 площадь пожара в Чернобыльской зоне уменьшилась с 12 га до 6 га. Об этом на брифинге в Киеве сообщило руководство ГСЧС.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что спасателям удалось приостановить распространение пожара.

По его словам, верхового пожара в зоне нет, спасатели тушат траву.

"В Киеве осуществляется радиационный контроль. Превышений допустимых концентраций в Чернобыльской зоне и за ее пределами не зафиксировано", - сказал Чечеткин. 

По состоянию на 21:00, в Киеве радиационный фон составляет 11-12 мкР/ч при допустимом уровне до 50 мкР/ч, сообщил чиновник.

Ситуация, по его словам, под контролем. Авиация завершила свою работу, на этом момент тушение продолжают наземные силы.

Сегодня утром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло возгораниесухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что горит участок леса с повышенным уровнем радиации. Однако, по его словам, сейчас угрозы для Киева нет - продукты горения не распространяются в сторону столицы.

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Теги: Николай Чечеткин, ГСЧС, радиация, чернобыль, чернобыльская зона
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