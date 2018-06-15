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15.06.2018, 12:36

Под Славянском задержали боевика с арсеналом оружия: фото

Под Славянском задержали боевика с арсеналом оружия: фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Не исключается, что боевик был направлен для подготовки и совершения диверсий, отметили в пресс-центре операции объединенных сил

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Недалеко от Славянска Донецкой области сотрудники военной контрразведки СБУ из состава объединенных сил во взаимодействии с Нацполицией задержали боевика, который имел при себе целый арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в  Facebook.

В пресс-центре отметили, что 35 летний мужчина поселился у родственников в подконтрольной украинскому власти территории Донецкой области. Он с 2014 года находился в составе террористической организации ДНР.

Во время задержания, по месту жительства боевика было изъято два пистолета ПМ, автомат АК-74, подствольный гранатомет, боеприпасы к ним и другие средства поражения.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Не исключается, что боевик был направлен на мирную территорию Украины для подготовки и совершения диверсий. По достаточности доказательств, его действия могут быть переквалифицированы", - отметили в пресс-центре.

21 марта 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Херсоне бывшего боевика.

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Теги: Донбасс, боевик, славянск
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