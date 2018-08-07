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07.08.2018, 17:01

Погром лагеря ромов: координатору С14 изменили меру пресечения

Погром лагеря ромов: координатору С14 изменили меру пресечения - Фото
Сергей Мазур (фото - facebook.com/myatsyniak)

Ночной домашний арест Сергею Мазуру будет действовать до 18 сентября

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Апелляцию по делу координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура удовлетворили частично, он будет находится под домашним арестом с 22:00 до 06:00. Об этом сообщает Hromadske.ua.

Круглосуточный арест Мазуру был отменен. Ночной домашний арест будет действовать до 18 сентября.

Более 100 человек, в том числе участники праворадикальной организации С14, перед заседанием собрались под зданием суда в поддержку Мазура.

В ночь на 21 апреля неизвестные напали на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. Злоумышленники сожгли палатки людей, после чего с применением насилия заставили их покинуть лагерь. Было опубликовано видео нападения. Активисты C14 открыто признавали в Facebook свое участие в описанных событиях. Расследовать этот погром призывали Украину международные правозащитные организации, а также США и ООН.

Сначала полиция отказалась открывать уголовное дело, однако после публикации видео и распространения информации в СМИ все же решила начать производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК.

6 июля представители С14 и других праворадикальных организаций сорвали мероприятие партии Разумная сила (РС), которая фигурирует в деле о покушении на журналиста Аркадия Бабченко, и напали на заместителя ее председателя.

10 июля Мазуру сообщили о подозрении.

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Теги: С14, сергей мазур, погром лагерь ромов
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